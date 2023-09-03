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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 3 сезон 14 серия смотреть онлайн - 03.09.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 3 сезон 14 серия от 03.09.2023. Агенты справедливости 14 серия 3 сезон от 03.09.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 14 | 03.09.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 14 серия Наталья и Вадим расследуют дело об убийстве чемпионки по плаванью. Екатерину Раюшкину ночью вытащили из бассейна. В СМИ опубликовали статью, что у девушки случился сердечный приступ прямо во время тренировки. Она часто тренировалась в одиночестве, поэтому рядом не было никого, чтобы помочь.

В 14 серии сериала Агенты справедливости 3 сезон в офис агентства пришла мать Екатерины с неожиданным заявлением. Она считает, что ее дочь убили! Светлана попросила полицию скрыть настоящую причину смерти Кати. СМИ опубликовали версию с сердечным приступом, но на самом деле Катя захлебнулась, потому что приняла большую дозу наркотиков и перестала контролировать свое тело. Мог ли кто-то подмешать наркотики девушке? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 14 серия.

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