Серия 13 | 31.08.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 13 серия от 31.08.2023 Наталье и Вадиму настало время продлевать аренду офиса. Наташа общалась в владелицей помещения Любовью Вахтанговой, однако та не заинтересована в дальнейшем сотрудничестве. Она решила, что будет намного более выгодно сделать в этом здании клуб.

Наталья в 13 серии сериала Агенты справедливости была очень недовольна таким положением дел, но она даже не подозревала, насколько быстро Вахтангову нагонит карма! Любовь обнаружили в ее кабинете мертвой. По официальной версии следствия женщина застрелилась. Однако Наталья не успокоится, пока не проведет собственное расследование и не докопается до истины. Кто убил Любовь Вахтангову и придется ли агентству Вадима и Натальи переезжать? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 13 серия от 31.08.2023.

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