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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 3 сезон 13 серія дивитись онлайн - 31.08.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 3 сезон 13 серія від 31.08.2023. Агенти справедливості 13 серія 3 сезон від 31.08.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 13 | 31.08.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 13 серія від 31.08.2023 Наталі та Вадиму настав час продовжувати оренду офісу. Наташа спілкувалася з власницею приміщення Любов’ю Вахтанговою, проте та не зацікавлена в подальшій співпраці. Вона вирішила, що буде набагато вигідніше зробити в цій будівлі клуб.

Наталія в 13 серії серіалу Агенти справедливості була дуже незадоволена таким станом справ, але вона навіть не підозрювала, наскільки швидко Вахтангову наздожене карма! Любов виявили в її кабінеті мертвлю. За офіційною версією слідства жінка застрелилася. Однак Наталя не заспокоїться, доки не проведе власне розслідування і не докопається до істини. Хто вбив Любов Вахтангову і чи доведеться агентству Вадима та Наталії переїжджати? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 13 серія від 31.08.2023.

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