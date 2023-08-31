Серія 12 | 31.08.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 12 серія від 31.08.2023 до агентства прийшов студент юрфаку, який дуже захотів проходити практику в агентстві журналістських розслідувань. Молодого Руслана дуже зацікавила стаття Вадима про серійних убивць. Наталя ніколи не чула про цю статтю, тому попросила Вадима розповісти про його напрацювання.

Виявилося, що Вадим уже деякий час вивчав матеріали справ та дійшов висновку, що між убивствами молодих дівчат у місті проглядається зв’язок. Кожну з них убили в ніч із суботи на неділю, і кожне з цих убивств виглядало як самогубство. Чому тоді Зорін вважає, що вони пов’язані між собою? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 12 серія від 31.08.2023.

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