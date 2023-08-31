Серія 11 | 31.08.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 11 серія від 31.08.2023 Вадиму та Наталі запропонували одразу дві справи. Чи пов’язані вони між собою або це дивний збіг? Дізнайтеся зараз!

Наталю викликали до прозекторської, щоб показати страшну знахідку. Пара знайшла на вулиці відрубану жіночу руку. Решта тіла так і не знайшли. Патологоанатом Марина попросила Наташу та Вадима приєднатися до розслідування цієї справи.

Вадим в 11 серії серіалу Агенти справедливості 2023 теж отримав нову справу. Жінка на ім’я Світлана попросила допомогти знайти її дочку. Дівчина пішла на зустріч із чоловіком, з яким щойно розійшлася. Вона хотіла сказати чоловікові, що не збирається до нього повертатися, і не повернулася. Як пов’язані ці два вбивства? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 11 серія від 31.08.2023.

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