Серия 11 | 31.08.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 11 серия от 31.08.2023 Вадиму и Наталье предложили сразу два дела. Связаны ли они между собой или это странное совпадение? Узнайте прямо сейчас!

Наталью вызвали в прозекторскую, чтобы показать страшную находку. Пара нашла на улице отрубленную женскую руку. Остальное тело так и не нашли. Патологоанатом Марина попросила Наташу и Вадима присоединиться к расследованию этого дела.

Вадим в 11 серии сериала Агенты справедливости 2023 тоже получил новое дело. Женщина по имени Светлана попросила помочь найти ее дочь. Девушка пошла на встречу с мужем, с которым только что разошлась. Она хотела сказать мужчине, что не собирается к нему возвращаться, и не вернулась. Как связаны эти два убийства? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 11 серия от 31.08.2023.

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