Серия 10 | 30.08.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 10 серия от 30.08.2023 к Вадиму и Наталье обратилась девушка с неожиданным заявлением. Она считает своего мужа серийным убийцей! Ирина вышла замуж почти месяц назад. Они с мужем жили душа в душу, и Ирина никогда не думала, что с ним может быть что-то не так.

Ирина в 10 серии сериала Агенты справедливости 3 сезон рассказала о странном письме, которое она получила. Там были фотографии ее мужа с женщиной в подвенечном платье. В письме было сказано, что предыдущая жена Виктора умерла через месяц после свадьбы. Через неделю Ирина как раз будет месяц замужем за Виктором. Не ждет ли ее такая же участь? Узнайте прямо сейчас, что показало расследование! Смотрите Агенты справедливости 3 сезон 10 серия от 30.08.2023.

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