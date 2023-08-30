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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 3 сезон 10 серія дивитись онлайн - 30.08.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 3 сезон 10 серія від 30.08.2023. Агенти справедливості 10 серія 3 сезон від 30.08.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 10 | 30.08.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 10 серія від 30.08.2023 до Вадима та Наталі звернулася дівчина з несподіваною заявою. Вона вважає свого чоловіка серійним убивцею! Ірина вийшла заміж майже місяць тому. Вони з чоловіком жили в душу, і Ірина ніколи не думала, що з ним може бути щось не так.

Ірина в 10 серії серіалу Агенти справедливості 3 сезон розповіла про дивний лист, який вона отримала. Там були фотографії її чоловіка з жінкою у вінчальній сукні. У листі було сказано, що попередня дружина Віктора померла за місяць після весілля. За тиждень Ірина якраз буде місяць одружена з Віктором. Чи не чекає на неї така ж доля? Дізнайтеся зараз, що показало розслідування! Дивіться Агенти справедливості 3 сезон 10 серія від 30.08.2023.

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