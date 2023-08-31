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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 3 сезон 12 серия смотреть онлайн - 31.08.2023

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Серия 12 | 31.08.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 12 серия от 31.08.2023 в агентство пришел студент юрфака, который очень захотел проходить практику в агентстве журналистских расследований. Молодого Руслана очень заинтересовала статья Вадима о серийных убийцах. Наталья никогда не слышала об этой статье, поэтому попросила Вадима рассказать о его наработках.

Оказалось, что Вадим уже некоторое время изучал материалы дел и пришел к выводу, что между убийствами молодых девушек в городе просматривается связь. Каждую из них убили в ночь с субботы на воскресенье, и каждое из этих убийств выглядело как самоубийство. Почему тогда Зорин считает, что они связаны между собой? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 12 серия от 31.08.2023.

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