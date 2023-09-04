Серия 15 | 04.09.2023 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 3 сезон 15 серия от 04.09.2023! Юра захотел расследовать дело о загадочных самоубийствах, и сам едва не оказался в опасности. Его заинтересовали случаи самоубийств, на которые полиция не обратила внимания. Все жертвы застрелились из револьвера. Они были разного пола и возраста, поэтому никто не додумался связать эти случаи. А какие схожести обнаружил Юра? Узнайте прямо сейчас!

Юра предложил Вадиму и Наталье изучить новый похожий случай в 15 серии сериала Агенты справедливости. Мужчина по имени Ярослав застрелился из револьвера. Жена подозревает, что у него появилась любовница, а близкий друг говорит, что на самом деле Ярослав скрывал не женщину, а тяжелую болезнь. Была ли его смерть самоубийством? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 15 серия.

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