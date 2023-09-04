Серия 16 | 04.09.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 16 серия Вадим и Наталья расследуют дело о нападениях на инкассаторские машины. Вадим заметил, что такие ограбления стали тенденцией. Он решил узнать у коллеги-журналиста подробности. Знакомый Вадима рассказал, что ему удалось выведать. Грабители вели себя так, как будто насмотрелись голливудских фильмов. Они использовали девушку как наживку. Водителя автомобиля убили, а инкассатору и охраннику удалось выжить.

В 16 серии сериала Агенты справедливости 3 сезон Вадим и Наталья берутся за поиски преступников, ведь этих нападений было уже много, и грабители не собираются останавливаться. Смогут ли они остановить череду ограблений? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 16 серия от 04.09.2023.

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