Серия 17 | 05.09.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 17 серия от 05.09.2023 19-летняя Мирослава Тарасенко зашла в кофейню. Она выглядела нездоровой, поэтому официантка предложила ей помощь. Мирослава попросила воды, но заказа не дождалась. По камерам наблюдения видно, что девушка ушла из кофейни сама. Больше она на связь с близкими не выходила.

В 17 серии сериала Агенты справедливости мать Мирославы Татьяна просит помочь с поисками дочери. Вадим и Наталья посочувствовали матери и решили присоединиться к расследованию. Татьяна винит в пропаже дочери себя. Она очень разозлилась, когда узнала о беременности Мирославы. Могла ли девушка уйти из дома сама? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 17 серия от 05.09.2023.

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