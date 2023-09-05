Серия 18 | 05.09.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 18 серия от 05.09.2023 Наталья взялась за дело, чтобы помочь своей знакомой Ольге Борисенко. Они вместе работали в прокуратуре. Ольга отправила за решетку много преступников и успела нажить врагов. Ольга всегда была смелой, поэтому Наталью удивил напуганный голос коллеги.

Ольга в 18 серии сериала Агенты справедливости 2023 решила обратиться за помощью журналистского агентства, потому что не хочет предавать свое дело огласке. Кто-то начал запугивать Ольгу. Сначала кто-то пробрался к ней в дом и оставил одну записку с угрозами, потом – подкинул другую вместе с окровавленной блузой. Кто открыл охоту на следовательницу? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 18 серия от 05.09.2023.

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