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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 3 сезон 19 серия смотреть онлайн - 06.09.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 3 сезон 19 серия от 06.09.2023. Агенты справедливости 19 серия 3 сезон от 06.09.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 19 | 06.09.2023 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 3 сезон 19 серия от 06.09.2023 на СТБ! В этой серии Заза предложил Наталье и Вадиму заняться интересным делом. Аноним позвонил в полицию и сообщил о том, что нашел в поле труп. Молодого парня застрелили из лука на земле известного мецената. Андрей Лиховецкий прославился не только как бизнесмен, но и любитель эксцентричных выходок. СМИ то и дело пишут о новых скандалах с его участием.

Наталья и Вадим в 19 серии сериала Агенты справедливости решили поговорить с бизнесменом. Андрея на момент совершения убийства не было в стране. Он понятия не имеет, как неизвестный мог пробраться на его частную территорию. Правду ли говорит бизнесмен? Смотрите в сериале Агенты справедливости 3 сезон 19 серия от 06.09.2023.

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