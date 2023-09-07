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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 3 сезон 22 серия смотреть онлайн - 07.09.2023

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Серия 22 | 07.09.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 22 серия от 07.09.2023 клиентом агентства журналистских расследований стал бывший подозреваемый. Наталья и Вадим расследовали дело об убийстве жены Павла Молчанова. Муж оказался невиновен, но во время следствия он вел себя с Натальей очень грубо. А теперь пришел просить о помощи, потому что его друг попал в беду!

В 22 серии сериала Агенты справедливости Павел узнал, что жена его друга исчезла. Владимир позвонил Павлу в 5 утра и попросил срочно приехать. Владимира не было дома всю ночь. Когда он вернулся, то обнаружил дома беспорядок, а жены не было. На все вопросы полиции Владимир отказался отвечать, чем вызвал подозрения следователей. Куда исчезла его жена? И почему он не хочет говорить, где был той ночью? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 22 серия от 07.09.2023.

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