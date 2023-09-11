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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 3 сезон 24 серія дивитись онлайн - 11.09.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 3 сезон 24 серія від 11.09.2023. Агенти справедливості 24 серія 3 сезон від 11.09.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 24 | 11.09.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 24 серія Вадим Зорін намагається одночасно налагодити особисте життя та розкрити діло.

Ніна була клієнткою журналістської агенції. Вадим допоміг їй із розслідуванням, а дівчина захотіла йому віддячити і запросила до ресторану. Вадиму симпатична Ніна, тож він погодився на зустріч у неформальній обстановці. Вечерю довелося скасувати – Ніна дізналася сумну новину про свою компаньйонку та подругу Ольгу. Дівчину вбили, коли вона поверталася додому з роботи. Її колега Олександр на власні очі бачив, як невідомий застрелив Ольгу.

Вадим на прохання Ніни погодився взятися за цю справу. Чи знайде він убивцю? І чи відбудеться вечеря? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 24 серія від 11.09.2023.

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