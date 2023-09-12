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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 3 сезон 25 серія дивитись онлайн - 12.09.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 3 сезон 25 серія від 12.09.2023. Агенти справедливості 25 серія 3 сезон від 12.09.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 25 | 12.09.2023 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 3 сезон 25 серія від 12.09.2023! У цій серії Вадим та Наталя допомагали матері, яка втратила сина. Антону було лише 17 років, він лише нещодавно вступив до університету. Коли хлопчик пішов увечері до друзів та не повернувся, Тамара спочатку не переживала. Вона думала, що Антон затримався в гостях, але вранці хлопця знайшли мертвим. Він помер через удар головою. Поліція дійшла висновку, що це був нещасний випадок, але Тамара не вірить у це. Жінка вважає, що її сина загубило прокляття. Антон страшенно розлютив маму 15-річної Ані. Аня разом із Антоном потрапили в аварію, через яку дівчина мало не загинула. Мати Ані Галина проклинала Антона і відкрито хотіла йому смерті. Чи могли вони привести свої погрози? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 25 серія від 12.09.2023.

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