Серія 26 | 12.09.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 26 серія від 12.09.2023 Вадим та Наталя погодилися взяти нетипову для їхньої агенції справу. Зазвичай вони намагаються триматися подалі від сімейних розбірок, але цього разу погодилися допомогти матері, що горить. Дочка клієнтки агентства Марія зупинилася на ніч у готелі разом із коханцем. Хтось випустив у Марію три кулі, поки вона спала. Працівники готелю почули постріли і примчали до номера, але Марія була вже мертва. У номері нікого не було, але коханець залишив у кімнаті одну шкарпетку.

Мати Марії у 26 серії серіалу Агенти справедливості впевнена, що у вбивстві Марії замішаний її чоловік. Сергій збирався подати на розлучення, і він знав, що процес розлучення не буде простим і легким. Чи міг він піти на вбивство? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 26 серія.

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