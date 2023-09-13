Серія 27 | 13.09.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 27 серія від 13.09.2023 Наталія та Вадим взялися за розслідування дуже трагічної справи. Світлана прийшла до агенції, бо в неї вбили доньку. Маленька Таня не хотіла залишатися вдома сама, але її матері треба було працювати. Вона не знала, що більше ніколи не побачить свою дочку живою.

Світлана в 27 серії серіалу Агенти справедливості 2023 мала нічну зміну в барі. Вона працювала допізна і потім ще затрималася, щоб забрати в залі. Чоловік Світлани прийшов, аби допомогти їй. Їхня донька Таня залишилася вдома сама. Коли Світлана та її чоловік повернулися додому, їхньої доньки ніде не було. Коли Таню нарешті знайшли, дівчинка була вже мертва. Вбиті горем батьки не встигли відійти від похорону, як сталася ще одна трагедія. Тіло Тані викрали з могили! Але кому це могло знадобитися? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 27 серія від 13.09.2023.

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