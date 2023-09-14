Серія 30 | 14.09.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 30 серія Вадим та Наталя розслідують смерть паспортистки Ольги. Їх попросила про допомогу Алла Шевченко, яка вже одного разу зверталася до них. Алла довіряє Вадиму та Наталі більше, ніж поліції, тому вона насамперед подумала про них.

У 30 серії серіалу Агенти справедливості 2023 Алла розповіла про те, як втратила подругу. Вони з Ольгою близько спілкувалися. Алла кликала її в гості тієї страшної ночі, але Ольга була чимось зайнята і сказала, що передзвонить пізніше. Вона не відповідала на дзвінки ні ввечері, ні вранці. Тоді Алла вирішила перевірити, чи все з нею гаразд. Вона пішла до Ольги додому та виявила, що її подруга вже мертва. Хто міг убити самотню жінку та навіщо? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Агенти справедливості 3 сезон 30 серія онлайн.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 3 сезон 29 серія від 14.09.2023