Серія 31 | 18.09.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 31 серія від 18.09.2023 Наталія відчула себе героїнею фільму-катастрофи. Вона летіла додому з Грузії, але на її шляху постійно виникали нові перешкоди. Спочатку вона засмутилася через затримку рейсу – у Києві була сильна хуртовина, тому Наталі довелося довго чекати в аеропорту.

Коли літак у 31 серії серіалу Агенти справедливості нарешті вирушив у рейс, неприємності не закінчилися. Одному з пасажирів погано стало, а в той момент, коли літак пішов на посадку, він помер. Пілот здійснив екстрену посадку на військовому аеродромі, а весь літак відправили на карантин. У загиблого запідозрили рідкісну екзотичну лихоманку! Коли Наталя потрапить додому і чи потрапить взагалі? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 31 серія від 18.09.2023.

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