Серія 32 | 18.09.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 32 серія Ольга шукає зниклого брата. Вона звернулася до агенції журналістських розслідувань, бо поліція відмовилася їй допомагати. Її заяву прийняли, але слідчі не поспішали шукати. На їхню думку, брат Ольги Руслан міг бути відсутнім у якихось своїх особистих справах.

Ольга в 32 серії серіалу Агенти справедливості 2023 просить Наталю та Вадима все ж таки знайти її брата. Справа в тому, що кілька днів тому Руслан попросив у неї 2000 доларів і після цього вона брата вже не бачила. Чи міг Руслан потрапити в якісь неприємності і через це потребувати грошей? Дізнайтесь просто зараз – змотіть Агенти справедливості 3 сезон 32 серія від 18.09.2023.

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