Серія 33 | 19.09.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 33 серія Наталія та Вадим займаються пошуками доньки адвоката. Наталя давно знає Олега Бондаря та його родину. Олег розлучився з дружиною, але продовжував регулярно бачитися з дочкою Русланою. З колишньою дружиною Олег також зберіг непогані стосунки.

У 33 серії серіалу Агенти справедливості 2023 дочка Олега зникла. Вони з подругою йшли зі школи. Марина збиралася наздогнати Руслану, але тої і слід не стало. Свідки кажуть, що бачили, як дівчина добровільно сіла в сіру машину. З того часу Руслану ніхто не бачив. Чи міг хтось викрасти дитину, щоб шантажувати батька? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 33 серія від 19.09.2023.

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