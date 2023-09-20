Серія 36 | 20.09.2023 | Сезон 3

Вадим у серіалі Агенти справедливості 3 сезон 36 серія від 20.09.2023 запропонував допомогу своєму другові Сергію Сердюку. Сергій прийшов до офісу агентства журналістських розслідувань, бо в його квест-клубі стався нещасний випадок. І Сергій припускає, що це могло бути вбивство.

Аліса Бойко в 36 серії серіалу Агенти справедливості проходила квест «Лігво маніяка». Їй подарували сертифікат на квест на день народження. Аліса спіткнулася, упала на сходах і померла від удару струмом. Ситуація виглядала, як нещасний випадок, але в Сергія є сумніви. Він вважає, що його могли підставити конкуренти. Чи була смерть Аліси випадковістю? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 36 серія від 20.09.2023.

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