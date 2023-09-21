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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 3 сезон 37 серія дивитись онлайн - 21.09.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 3 сезон 37 серія від 21.09.2023. Агенти справедливості 37 серія 3 сезон від 21.09.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 37 | 21.09.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 37 серія від 21.09.2023 Вадим та Наталя шукають серійного вбивцю, який полює на блогерів. Чи пов’язані якось смерті молодих людей, які дуже докладно розповідали підписникам про своє життя? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 37 серія.

В агентство журналістських розслідувань звернулася лайфстайл-блогер Катерина Мухіна. Дівчина боїться за своє життя, бо за останні два тижні вже троє її знайомих блогерів загинули за таємничих обставин. За офіційною версією слідства молоді люди мали серцеві напади, тому справи закрили. Але Катя впевнена, що таких збігів не буває. Чи були ці смерті вбивствами? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 3 сезон 37 серія від 21.09.2023.

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