Серія 38 | 21.09.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 38 серія від 21.09.2023 Анастасія Левчук попросила допомогти з пошуками людини, яка їй загрожує. Дівчина не розуміє, хто й навіщо хоче її вбити, адже вона працює перукарем. Коли їй зателефонували та попередили про можливий замах, вона вирішила, що це конкуренти, які також беруть участь у конкурсі перукарів.

Анастасія зрозуміла, що їй потрібна допомога, коли в 38 серії серіалу Агенти справедливості 2023 року на її очах помер голова журі того конкурсу, в якому вона брала участь. Чоловік випив води з її пляшкийі впав мертвий. Тоді Анастасія забила на сполох – вона зрозуміла, що її життю справді може загрожувати небезпека! Але хто може бажати їй смерті? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 3 сезон 38 серія від 21.09.2023.

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