Агенты справедливости 23 серия смотреть онлайн от 27.07.2023

Серия 23 | 27.07.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 23 серия Евгений и Наталья ищут убийцу Ольги, матери мальчика с больным сердцем. Незадолго до смерти Оля занималась одним самым важным делом – искала деньги на операцию для сына. Врачи сказали, что Игорь умрет, если ему срочно не сделать операцию. Мальчик родился с пороком сердца, так что для его матери спасение сына стало делом жизни.

Оля в 23 серии сериала Агенты справедливости 2023 собиралась везти сына в Киев. Она собрала треть нужной суммы – 50 000 грн. Мать погибшей утверждает, что Олю вывезли в другой город и ограбили, ведь денег при ней не было. Однако полиция считает, что женщина стала жертвой ДТП. Смогут ли Наталья и Евгений найти убийцу? Смотрите в сериале Агенты справедливости 23 серия.

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