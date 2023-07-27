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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 23 серия смотреть онлайн от 27.07.2023

Сериал Агенты справедливости 23 серия от 27.07.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Агенты справедливости 23 серия уже на сайте СТБ
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Серия 23 | 27.07.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 23 серия Евгений и Наталья ищут убийцу Ольги, матери мальчика с больным сердцем. Незадолго до смерти Оля занималась одним самым важным делом – искала деньги на операцию для сына. Врачи сказали, что Игорь умрет, если ему срочно не сделать операцию. Мальчик родился с пороком сердца, так что для его матери спасение сына стало делом жизни.

Оля в 23 серии сериала Агенты справедливости 2023 собиралась везти сына в Киев. Она собрала треть нужной суммы – 50 000 грн. Мать погибшей утверждает, что Олю вывезли в другой город и ограбили, ведь денег при ней не было. Однако полиция считает, что женщина стала жертвой ДТП. Смогут ли Наталья и Евгений найти убийцу? Смотрите в сериале Агенты справедливости 23 серия.

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