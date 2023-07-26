Агенты справедливости 22 серия смотреть онлайн от 26.07.2023

Серия 22 | 26.07.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 22 серия от 26.07.2023 женщина лишила жизни себя, своих детей и мужа. Дело заинтересовало Евгения и Наталью, поэтому они решили начать свое расследование.

Виктория и ее муж всегда были довольно религиозными, но в последнее время Виктория стала все больше похожей на фанатичку. Она попала в секту, которая призывает своих последователей освободиться и присоединиться к Богу. В 22 серии сериала Агенты справедливости Виктория и ее семья поехали на отдых. Там Виктория и совершила убийство. Тела всех членов семьи нашли работники спа-центра. На первый взгляд кажется, что это обычное убийство на религиозной почве, но Евгения насторожил один факт. Год назад еще одна семья ушла из жизни таким же способом и оставила точно такую же предсмертную записку… Может ли это быть совпадением? Смотрите в сериале Агенты справедливости 22 серия.

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