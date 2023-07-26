Серія 22 | 26.07.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 22 серія від 26.07.2023 жінка позбавила життя себе, своїх дітей та чоловіка. Справа зацікавила Євгенія та Наталю, тому вони вирішили розпочати своє розслідування.

Вікторія та її чоловік завжди були досить релігійними, але останнім часом Вікторія стала все більше схожою на фанатичку. Вона потрапила до секти, яка закликає своїх послідовників звільнитися та приєднатися до Бога. У 22 серії серіалу Агенти справедливості Вікторія та її родина поїхали на відпочинок. Там Вікторія й скоїла вбивство. Тіла всіх членів сім’ї знайшли працівники спа-центру. На перший погляд здається, що це звичайне вбивство на релігійному ґрунті, але Євгенія насторожив один факт. Рік тому ще одна сім’я пішла з життя таким самим способом і залишила таку саму передсмертну записку… Чи може це бути збігом? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 22 серії.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 21 серія від 26.07.2023