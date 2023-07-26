Серія 21 | 26.07.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 21 серія Наталія та Євген знову напали на слід маніяка! У цій серії журналіст та слідча розслідували справу про вбивство, яке шокувало маленьке село. Шістнадцятирічну Аню зарізали, коли вона вийшла в магазин. Вбивця перерізав їй горло й виколов очі. Тіло дівчинки знайшла її бабуся Варвара Степанівна. Поліція відкрила справу, але слідство поки що не має жодної зачіпки. Бабуся вирішила звернутися до приватної детективної агенції, щоб знайти вбивцю онуки.

Почерк злочинця у 21 серії серіалу Агенти справедливості видався Наталії та Євгену підозрілим. Вони не помилились – у тому ж селі знайшли мертвою ще одну дівчину. У неї теж не було очей, як і в Ані. Але звідки в селі міг узятися серійний убивця? Дивіться розслідування в серіалі Агенти справедливості 21 серія онлайн.

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