Агенты справедливости 21 серия смотреть онлайн от 26.07.2023

Серия 21 | 26.07.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 21 серия Наталья и Евгений снова напали на след маньяка! В этой серии журналист и следовательница расследовали дело об убийстве, которое шокировало маленькое село. Шестнадцатилетнюю Аню зарезали, когда она вышла в магазин. Убийца перерезал ей горло и выколол глаза. Тело девочки нашла ее бабушка Варвара Степановна. Полиция открыла дело, но у следствия пока что нет ни одной зацепки. Бабушка решила обратиться в частное детективное агентство, чтобы найти убийцу внучки.

Почерк преступника в 21 серии сериала Агенты справедливости показался Наталье и Евгению подозрительным. Они не ошиблись – в том же селе нашли мертвой еще одну девушку. У нее тоже не было глаз, как и у Ани. Но откуда в селе мог взяться серийный убийца? Смотрите расследование в сериале Агенты справедливости 21 серия онлайн.

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