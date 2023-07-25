Агенты справедливости 20 серия смотреть онлайн от 25.07.2023

Серия 20 | 25.07.2023 | Сезон 1

Смотрите Агенты справедливости 20 серия онлайн на СТБ! В этой серии Евгений и Наталья расследуют дело об убийстве женщины по имени Варвара. К ним обратилась сестра погибшей Инна. Она не верит в официальную версию следствия. Полицейские считают, что Варвару зарезали при ограблении. Но Инна не понимает, почему тогда грабителям понадобилось нанести женщине аж 17 ножевых ранений и почему грабители не забрали дорогие бриллиантовые сережки.

Варвара в тот день возвращалась с корпоратива. Она работала исполняющей обязанности финансового директора в крупной международной компании. Она ждала повышения. В жизни Варвары все шло гладко, кроме одного момента – она регулярно получала странные письма от тайного поклонника. Мог ли он быть убийцей? Узнайте в сериале Агенты справедливости 20 серия от 25.07.2023.

Смотреть онлайн сериал Агенты справедливости — все серии

Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 19 серия от 25.07.2023