Агенты справедливости 19 серия смотреть онлайн от 25.07.2023

Серия 19 | 25.07.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 19 серия Евгений и Наталья хотели чуть отдохнуть от убийств, но им не удалось. Девушка с новым делом постучалась в их двери. У Ольги случилось огромное горе – ее любимый мужчина пропал. Она написала заявление в полицию. Среди пропавших без вести нашли тело Владислава. Ольга легко узнала его по фотографии, ведь у него было родимое пятно в форме бабочки. Но Ольга в 19 серии Агенты справедливости была не единственной, кто опознал тело мужчины. Его уже узнала другая женщина, и ей отдали тело для кремации. Ольга была в шоке, ведь она не смогла проститься с любимым и даже не может быть уверена, он ли это был. Смогут ли ей помочь Наталья и Евгений? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 19 серия онлайн.

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