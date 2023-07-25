Серія 19 | 25.07.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 19 серія Євген та Наталя хотіли трохи відпочити від убивств, але їм не вдалося. Дівчина з новою справою постукала в їхні двері. В Ольги трапилося величезне горе – її коханий чоловік зник. Вона написала заяву до поліції. Серед тих, що зникли безвісти, знайшли тіло Владислава. Ольга легко впізнала його за фотографією, адже у нього була родима пляма у формі метелика. Але Ольга в 19 серії Агенти справедливості була не єдиною, хто впізнав тіло чоловіка. Його вже впізнала інша жінка, і їй віддали тіло для кремації. Ольга була шокована, адже вона не змогла попрощатися з коханим і навіть не може бути впевнена, чи він це був. Чи зможуть їй допомогти Наталія та Євген? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 19 серія онлайн.

Дивитись онлайн серіал Агенти справедливості – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 18 серія від 24.07.2023