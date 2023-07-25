Серія 20 | 25.07.2023 | Сезон 1

Дивіться Агенти справедливості 20 серія онлайн на СТБ! У цій серії Євген та Наталя розслідують справу про вбивство жінки на ім’я Варвара. До них звернулася сестра загиблої Інна. Вона не вірить в офіційну версію слідства. Поліцейські вважають, що Варвару зарізали під час пограбування. Але Інна не розуміє, чому тоді грабіжникам знадобилося завдати жінці аж 17 ножових поранень і чому грабіжники не забрали дорогі діамантові сережки.

Варвара того дня поверталася з корпоративу. Вона працювала виконуючою обов’язки фінансового директора у великій міжнародній компанії. Вона чекала на підвищення. У житті Варвари все йшло гладко, крім одного моменту – вона регулярно отримувала дивні листи від таємного шанувальника. Чи міг він бути вбивцею? Дізнайтесь у серіалі Агенти справедливості 20 серія від 25.07.2023.

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