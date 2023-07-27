Серія 23 | 27.07.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 23 серія Євген та Наталя шукають убивцю Ольги, матері хлопчика з хворим серцем. Незадовго до смерті Оля займалася однією найважливішою справою – шукала гроші на операцію для сина. Лікарі сказали, що Ігор помре, якщо йому терміново не зробити операції. Хлопчик народився з вадою серця, тож для його матері спасіння сина стало справою життя.

Оля в 23 серії серіалу Агенти справедливості 2023 збиралася везти сина до Києва. Вона зібрала третину потрібної суми – 50 000 грн. Мати загиблої стверджує, що Олю вивезли в інше місто та пограбували, адже грошей з нею не було. Проте поліція вважає, що жінка стала жертвою ДТП. Чи зможуть Наталія та Євген знайти вбивцю? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 23 серії.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 22 серія від 26.07.2023