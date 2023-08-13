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Video: Агенты справедливости 2 сезон 9 серия смотреть онлайн - 13.08.2023

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Серия 9 | 13.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 9 серия от 13.08.2023 Вадим попал в переделку. Он решил отдохнуть от работы и съездить во Львов, однако расследование нагнало его по дороге на встречу выпускников. В пути оказалось, что вагон заминирован! Проводницы обнаружили предмет, похожий на взрывчатку, который заблокировал выходы из вагона. Поезд решили пустить без остановок, чтобы торможение не спровоцировало детонацию. К тому же инспектор железной дороги, который был в том же вагоне, бесследно исчез.

Вадим в 9 серии Агенты справедливости 2023 позвонил Наталье, чтобы она помогла решить эту загадку. Смогут ли коллеги на расстоянии предотвратить катастрофу? Доберется ли Вадим до Львова в целости и сохранности? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 9 серия.

Смотреть онлайн сериал Агенты справедливости — все серии

Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 8 серия от 10.08.2023

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