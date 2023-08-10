Серия 8 | 10.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 8 серия на СТБ! Молодая девушка Оксана покончила с собой. Перед смертью она оделась в свадебное платье, нарисовала на лице кровавые слезы и покрыла белоснежную юбку кровавыми пятнами. Вид мертвой девушки в подвенечном платье шокировал даже полицейских.

В 8 серии сериала Агенты справедливости Наталья и Вадим узнали об этом случае от Зазы. Он хорошо знает родителей покойной Оксаны и саму девушку тоже знал с пеленок. Никто в семье не верит в то, что Оксана могла совершить самоубийство. Почему она была в таком странном виде? И мог ли кто-то помочь девушке? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 8 серия онлайн.

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