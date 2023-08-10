Серія 8 | 10.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн Агенти справедливості 8 серія на СТБ! Молода дівчина Оксана наклала на себе руки. Перед смертю вона одяглася у весільну сукню, намалювала на обличчі криваві сльози та покрила білу спідницю кривавими плямами. Вигляд мертвої дівчини у вінчальній сукні шокував навіть поліцейських.

У 8 серії серіалу Агенти справедливості Наталія та Вадим дізналися про цей випадок від Зази. Він добре знає батьків покійної Оксани і саму дівчину теж знав із пелюшок. Ніхто в сім’ї не вірить у те, що Оксана могла вчинити самогубство. Чому вона була в такому дивному вигляді? І чи міг хтось допомогти дівчині? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 8 серія онлайн.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 7 серія від 10.08.2023