Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
Всі проєкти
ru
Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 2 сезон 7 серія дивитись онлайн - 10.08.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 2 сезон 7 серія від 10.08.2023. Агенти справедливості 7 серія 2 сезон від 10.08.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
Дивіться також
Агенти справедливості 2 сезон 7 серія дивитись онлайн – 10.08.2023
Агенти справедливості

Агенти справделивості: 8 серія дивитись онлайн від 10.08.2023

 Агенти справедливості 2 сезон 7 серія дивитись онлайн – 10.08.2023
Агенти справедливості

Агенти справделивості: 6 серія дивитись онлайн від 10.08.2023

 Агенти справедливості 2 сезон 7 серія дивитись онлайн – 10.08.2023
Агенти справедливості

Агенти справделивості: 5 серія дивитись онлайн від 09.08.2023

 Агенти справедливості 2 сезон 7 серія дивитись онлайн – 10.08.2023
Агенти справедливості

Агенти справделивості: 4 серія дивитись онлайн від 09.08.2023
Агенти справедливості Серія 7 Агенти справделивості: 7 серія дивитись онлайн від 10.08.2023
Серія 7 | 10.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 7 серія вистава для дітей завершилася трагедією. Одного з акторів закололи рапірою просто на сцені! Це налякало маленьких глядачів та трупу, адже ніхто з акторів не очікував такого повороту подій. Усі знали про запальний характер Паші, який того дня тримав зброю в руці, але ніхто не чекав від нього вбивства прямо на сцені.

У 7 серії серіалу Агенти справедливості ця ситуація не давала спокою колегі покійного Кирила та Паші Андрію. Актор упевнений: Пашу хтось підставив! Але що робити, якщо десятки глядачів бачили, як усе сталося, а в гримерці Кирила знайшли записку з погрозами? Чи може Андрій мати рацію? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 7 серія від 10.08.2023.

Дивитись онлайн серіал Агенти справедливості – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 6 серія від 10.08.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати