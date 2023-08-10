Серія 7 | 10.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 7 серія вистава для дітей завершилася трагедією. Одного з акторів закололи рапірою просто на сцені! Це налякало маленьких глядачів та трупу, адже ніхто з акторів не очікував такого повороту подій. Усі знали про запальний характер Паші, який того дня тримав зброю в руці, але ніхто не чекав від нього вбивства прямо на сцені.

У 7 серії серіалу Агенти справедливості ця ситуація не давала спокою колегі покійного Кирила та Паші Андрію. Актор упевнений: Пашу хтось підставив! Але що робити, якщо десятки глядачів бачили, як усе сталося, а в гримерці Кирила знайшли записку з погрозами? Чи може Андрій мати рацію? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 7 серія від 10.08.2023.

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