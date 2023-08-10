Серія 6 | 10.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 6 серія від 10.08.2023 Заза попросив Наталю та Вадима допомогти з розслідуванням. Поліція не може знайти вбивцю відомої письменниці Ангелини Корс та її чоловіка. Романістку та її чоловіка застрелили у власному ліжку. З помешкання нічого не пропало, крім вмісту сейфу. Але що було в тому сейфі, ніхто не знає.

Ангелину Корс любили й читали жінки різного віку. Її чоловік відмовився від кар’єри письменника заради того, щоб стати її літературним агентом. У 6 серії Агенти справедливості 2023 Вадим та Наталя поспілкуються з їхньою дочкою, щоб дізнатися, хто міг хотіти зла її батькам. Хто міг убити відому письменницю? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 6 серія від 10.08.2023.

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