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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 2 сезон 6 серія дивитись онлайн - 10.08.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 2 сезон 6 серія від 10.08.2023. Агенти справедливості 6 серія 2 сезон від 10.08.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 6 | 10.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 6 серія від 10.08.2023 Заза попросив Наталю та Вадима допомогти з розслідуванням. Поліція не може знайти вбивцю відомої письменниці Ангелини Корс та її чоловіка. Романістку та її чоловіка застрелили у власному ліжку. З помешкання нічого не пропало, крім вмісту сейфу. Але що було в тому сейфі, ніхто не знає.

Ангелину Корс любили й читали жінки різного віку. Її чоловік відмовився від кар’єри письменника заради того, щоб стати її літературним агентом. У 6 серії Агенти справедливості 2023 Вадим та Наталя поспілкуються з їхньою дочкою, щоб дізнатися, хто міг хотіти зла її батькам. Хто міг убити відому письменницю? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 6 серія від 10.08.2023.

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