Серия 6 | 10.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 6 серия от 10.08.2023 Заза попросил Наталью и Вадима помочь с расследованием. Полиция не может найти убийцу известной писательницы Ангелины Корс и ее супруга. Романистку и ее мужа застрелили в собственной постели. Из квартиры ничего не пропало, кроме содержимого сейфа. Но что было в том сейфе, никто не знает.

Ангелину Корс обожали и читали женщины разных возрастов. Ее муж отказался от карьеры писателя ради того, чтобы стать ее литературным агентом. В 6 серии Агенты справедливости 2023 Вадим и Наталья пообщаются с их дочерью, чтобы узнать, кто мог хотеть зла ее родителям. Кто мог убить известную писательницу? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агент справедливости 6 серия от 10.08.2023.

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