Серия 5 | 09.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 5 серия Маргарита Соловей решила отметить свой развод так же громко, как когда-то свадьбу. В планах были посиделки с подругами и реки алкоголя, но все пошло не по плану. Когда подруги пришли, Маргарита уже была мертва. Неизвестный убил ее выстрелом в грудь. Подозрения полиции тут же пали на ее бывшего мужа. Гарик в тот день изрядно напился, поэтому казался самым очевидным кандидатом на роль убийцы.

В 5 серии сериала Агенты справедливости Наталью и Вадима попросил разобраться с этим делом известный певец. Он знал и Маргариту, и Гарика, поэтому очень сомневается в том, что Гарик мог убить свою бывшую жену. Кто же тогда настоящий убийца? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 серия.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 4 серия от 09.08.2023