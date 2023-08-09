Серия 4 | 09.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 4 серия от 09.08.2023 Вадим и Наталья расследуют дело о самоубийстве Светланы, девушки друга Вадима. Николай и Светлана встречались и хотели пожениться. Незадолго до смерти Светланы Николай начал замечать странное поведение девушки. Было такое ощущение, будто она что-то от него скрывает. Николай подумал, что у Светланы появился другой. Из-за этого они поссорились.

На следующий день в 4 серии сериала Агенты справедливости Светлана не пришла на встречу с матерью. Николай забеспокоился и приехал к девушке домой, но она уже была мертва. Официальная версия следствия – самоубийство, но Коля не верит в то, что Светлана могла повеситься. Какие секреты скрывала девушка? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 серия онлайн.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 3 серия от 09.08.2023