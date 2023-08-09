Серія 4 | 09.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 4 серія від 09.08.2023 Вадим та Наталя розслідують справу про самогубство Світлани, дівчини друга Вадима. Микола та Світлана зустрічалися та хотіли одружитися. Незадовго до смерті Світлани Микола почав помічати дивну поведінку дівчини. Було таке відчуття, що вона щось від нього приховує. Микола подумав, що у Світлани з’явився інший. Через це вони посварилися.

Наступного дня в 4 серії серіалу Агенти справедливості Світлана не прийшла на зустріч із матір’ю. Микола занепокоївся й приїхав до дівчини додому, але вона вже була мертва. Офіційна версія слідства – самогубство, але Коля не вірить у те, що Світлана могла повіситись. Які секрети приховувала дівчина? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 серія онлайн.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 3 серія від 09.08.2023