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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 2 сезон 3 серія дивитись онлайн - 09.08.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 2 сезон 3 серія від 09.08.2023. Агенти справедливості 3 серія 2 сезон від 09.08.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 3 | 09.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн Агенти справедливості 3 серія на СТБ! У цій серії Наталія та Вадим розслідують справу, деталі якої заплутали навіть експертів-криміналістів.

Олег працював учителем у школі. Він мав прекрасні стосунки з учнями, діти його просто любили. Інші педагоги теж любили та поважали Олега. Хто тоді міг побажати вчителеві смерті? Дізнайтеся зараз!

Мертвого Олега виявили в парку. Бігун просто спіткнувся об тіло чоловіка. На Олегу були лише труси й футболка. Криміналісти повідомили, що на футболці була кров, але не було отвору від кулі. Це означає, що на Олезі не було футболки під час смерті. А криміналісти приховують результати експертизи, бо чоловіка вбили з якоїсь незвичайної зброї. Чи зможуть Наталія та Вадим розгадати цю таємницю? Покаже серіал Агенти справедливості 3 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 2 серія від 08.08.2023

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