Серия 3 | 09.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн Агенты справедливости 3 серия на СТБ! В этой серии Наталья и Вадим расследуют дело, детали которого запутали даже экспертов-криминалистов.

Олег работал учителем в школе. У него были прекрасные отношения с учениками, дети его просто обожали. Остальные педагоги тоже любили и уважали Олега. Кто в таком случае мог пожелать учителю смерти? Узнайте прямо сейчас!

Мертвого Олега обнаружили в парке. Бегун просто споткнулся о тело мужчины. На Олеге были только трусы в футболка. Криминалисты отметили, что на футболке была кровь, но не было отверстия от пули. Это значит, что на Олеге не было футболки во время смерти. А криминалисты скрывают результаты экспертизы, потому что мужчину убили из какого-то необычного оружия. Смогут ли Наталья и Вадим разгадать эту тайну? Покажет сериал Агенты справедливости 3 серия.

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