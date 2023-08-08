Агенты справедливости 2 сезон 2 серия смотреть онлайн — 08.08.2023

Серия 2 | 08.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 2 сезон 2 серия от 08.08.2023 Наталья и Вадим ищут преступника, который напал на хирурга Надежду. Кто и зачем атаковал женщину, и как она связана с Натальей Дзюбенко? Узнайте о главной героине детектива больше – смотрите Агенты справедливости 2 сезон 2 серия.

Надежда шла на работу, когда на нее напал грабитель. Он ударил женщину тяжелым предметом по голове, отобрал сумочку и скрылся. Полиции удалось задержать подозреваемого, однако Заза сомневается в том, что правоохранители задержали того человека. Более того, он сомневается в результатах экспертизы. Почему? Смотрите в сериале Агенты справедливости 2 сезон 2 серия от 08.08.2023.

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