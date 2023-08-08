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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 2 сезон 1 серия смотреть онлайн - 08.08.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 2 сезон 1 серия от 08.08.2023. Агенты справедливости 1 серия 2 сезон от 08.08.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Агенты справедливости 2 сезон 1 серия смотреть онлайн — 08.08.2023
Агенти справедливості

Агенты справедливости 2 сезон 2 серия смотреть онлайн – 08.08.2023

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Серия 1 | 08.08.2023 | Сезон 2

Не пропустите новые расследования – смотрите Агенты справедливости 1 серия  от 08.08.2023! В первой серии вы познакомитесь с новым главным героем. Вадим Зорин – известный журналист. Он не доверяет людям, но идеально справляется со своей работой. Он вернулся к работе в агентстве после армии.

В 1 серии Агенты справедливости 2023 Вадим и Наталья будут сотрудничать с полицией. Обычно агентам приходится самостоятельно разыскивать информацию о деле, а от полиции они сразу же получают все материалы. В этой серии детективы будут искать убийцу известного пластического хирурга Виктора Дворжецкого. Мужчину отравили ядом, который добавили во флакон с одеколоном. Кто мог додуматься до такого изощренного способа убийства? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 2 сезон 1 серия от 08.08.2023.

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