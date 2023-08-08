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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 2 сезон 1 серія дивитись онлайн - 08.08.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 2 сезон 1 серія від 08.08.2023. Агенти справедливості 1 серія 2 сезон від 08.08.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 1 | 08.08.2023 | Сезон 2

Не пропустіть нові розслідування – дивіться Агенти справедливості 1 серія від 08.08.2023! У першій серії ви познайомитесь із новим головним героєм. Вадим Зорін – відомий журналіст. Він не довіряє людям, але ідеально справляється зі своєю роботою. Він повернувся до роботи в агентстві після армії.

У 1 серії Агенти справедливості 2023 Вадим та Наталя співпрацюватимуть з поліцією. Зазвичай агентам доводиться самостійно розшукувати інформацію про справу, а від поліції вони одразу отримують усі матеріали. У цій серії детективи шукатимуть убивцю відомого пластичного хірурга Віктора Дворжецького. Чоловіка отруїли отрутою, яку додали у флаконіз одеколоном. Хто міг додуматися до такого витонченого способу вбивства? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 2 сезон 1 серія від 08.08.2023.

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